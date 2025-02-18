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لبنان

سلوم: لتطبيق كل القوانين بحزمٍ وشفافية

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:18
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اعتبر نقيب الصيادلة  الدكتور جو سلوم في بيان انه على "أثر لقائه مع وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين ،  تمّ ارساء صفحة جديدة من التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ، تهدف الى حماية المريض والقطاع الصيدلاني على السواء،  عبر تطبيق كل القوانين بحزمٍ وشفافية ، واتخاذ عدّة قرارت تصبّ في هذا الاطار".
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وأكّد "ان القطاعات الصحية ومنها الصيدلاني هي أكثر ما يهمّ المواطن ، وهي الصورة الجديدة التي يطلّ بها لبنان الجديد مع فخامة الرئيس جوزاف عون لمحيطه العربي كما للداخل اللبناني".
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