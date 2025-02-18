سلوم: لتطبيق كل القوانين بحزمٍ وشفافية

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اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان انه على "أثر لقائه مع وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين ، تمّ ارساء صفحة جديدة من التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ، تهدف الى حماية المريض والقطاع الصيدلاني على السواء، عبر تطبيق كل القوانين بحزمٍ وشفافية ، واتخاذ عدّة قرارت تصبّ في هذا الاطار".وأكّد "ان القطاعات الصحية ومنها الصيدلاني هي أكثر ما يهمّ المواطن ، وهي الصورة الجديدة التي يطلّ بها لبنان الجديد مع فخامة الرئيس جوزاف عون لمحيطه العربي كما للداخل اللبناني".