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لبنان

ضو: على الدولة الضغط لاسترداد النقاط الخمس

Lebanon 24
18-02-2025 | 05:12
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كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": تحية للجيش والأهالي الصابرين للعودة لما تبقى من قراهم بسبب الإجرام الإسرائيلي بسبب حرب الإسناد. الدولة اليوم عبر جهودها الديبلوماسية تمكنت من استعادة أكثرية الأرض وعليها الضغط لاسترداد النقاط الخمس لكن حقنا كلبنانيين هو العودة إلى الحدود الدولية بناء على اتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩ وليس الخط الأزرق الذي تسببت به حرب ٢٠٠٦ وخسرنا كلبنان أراضي بسببه. نعود إلى الدولة حتى تعود لنا أراضينا ونصل إلى سيادة كاملة وسلام ناجز بناء على المبادرة العربية ودعم قيام دولة فلسطينية".
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