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لبنان

بعد فقدان الإتّصال بهما لأكثر من 3 أشهر في الجنوب.. عُثِرَ عليهما اليوم على قيد الحياة

Lebanon 24
18-02-2025 | 05:14
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عُثِرَ على مواطنين إثنين على قيد الحياة بعد فقدان الاتصال بهما لأكثر من ثلاثة أشهر في بلدة كفركلا.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ أحد الأشخاص من بلدة كفركلا، بينما الثاني من البقاع.
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وقد تمّ نقل المواطنين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.
 
 
 
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كفركلا

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