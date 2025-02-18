بعد فقدان الإتّصال بهما لأكثر من 3 أشهر في الجنوب.. عُثِرَ عليهما اليوم على قيد الحياة

عُثِرَ على مواطنين إثنين على قيد الحياة بعد فقدان الاتصال بهما لأكثر من ثلاثة أشهر في بلدة كفركلا.

وبحسب المعلومات، فإنّ أحد الأشخاص من بلدة كفركلا، بينما الثاني من البقاع.

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وقد تمّ نقل المواطنين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.