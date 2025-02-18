في ميناء الصيادين في بيروت.. العثور على جثة رجل مجهول الهويّة

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 17-02-2025، عُثر في ميناء الصيادين/ المنارة – بيروت، على جثّة رجل مجهول الهويّة، لم يحضر أحد للسؤال عنها. تبيّن من خلال كشف الطّبيب الشّرعي أن الوفاة طبيعيّة.الأوصاف: جثّة رجل في العقد الرابع من العمر، طوله /170/ سنتمتراً تقريبًا، متوسّط البنية، حنطي البشرة، أصلع جزئيًا وأشيب باقي الشّعر.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو من لديهم أي معلومات عنه، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01 تمهيداً لاستلام الجثّة.