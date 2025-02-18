عبدالله زار وزير الزراعة.. وهذا ما تم بحثه

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زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير الزراعة نزار هاني مهنئًا بتسلمه مهام الوزارة. وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المواضيع الأساسية التي تتعلق بعمل الوزارة، أبرزها حماية الإنتاج الزراعي والحيواني الوطني، وضمان الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الزراعي، إضافة إلى تفعيل قانون زراعة القنب، وتعزيز دور الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء.كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة شاملة للحد من الحرائق المتكررة في منطقة إقليم الخروب، حيث يتم حالياً دراسة برنامج متكامل بالتعاون مع الهيئات الدولية المانحة. وفي هذا السياق، تم أيضاً التشديد على ضرورة إصدار مرسوم يتعلق بالمدرسة الزراعية في البرجين، بعد حصولها على موافقة وزارة التربية والقرار الصادر عن مجلسها البلدي.