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لبنان

بوشكيان يكشف عن فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد!

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:18
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أكد النائب جورج بوشكيان، اليوم الثلاثاء، على "أهمية إعادة تشغيل مطار القليعات للاستخدام المدني والشحن، وكذلك مطار رياق في البقاع، لما يشكلانه من فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز قطاعي التجارة والصناعة، خاصة في مجالي الاستيراد والتصدير".
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وثمن في بيان، "ما ورد في مسودة البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى بشأن إعادة تشغيل مطار القليعات، نظرا لانعكاساته الإيجابية على القطاعين الصناعي والزراعي، خصوصا في شمال لبنان، عبر تسهيل تصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الأسواق العالمية".

ودعا إلى "تفعيل العمل بمطار رياق لما له من فوائد على منطقة البقاع، من خلال دعم تصدير المنتجات الصناعية والزراعية البقاعية إلى الأسواق العربية والغربية، والمساهمة في تنمية المنطقة، فضلا عن تعزيز الصناعة اللبنانية عبر تسهيل عمليات الشحن، وتحسين حركة المواصلات بين لبنان والعالم، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني جراء دعم الصناعات اللبنانية".

وشدد بوشكيان على "الدور المحوري لمطار رياق في دعم القطاع الزراعي والصناعي في البقاع، وخصوصا في زحلة وسهول البقاع، حيث يتيح هذا المطار فرصا جديدة أمام الزراعيين والصناعيين لتوسيع أسواقهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، ما يساهم في دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام".

وأكد أن "الاستثمار في مطار رياق يشكّل خطوة استراتيجية على المديين القريب والبعيد، من شأنها تمكين القطاعات الإنتاجية في لبنان من مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز موقعها في الأسواق الإقليمية والدولية".
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