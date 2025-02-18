في جامعة الـ "LAU".. "المستقبل" أعلن فوزه وحلفاءه في غالبية المقاعد في المجلس الطالبي

أعلن "تيار المستقبل" "فوز تحالف المستقبل والقوات اللبنانية والاشتراكي في غالبية المقاعد في المجلس الطالبي للجامعة اللبنانية - الأميركية LAU في فرعي بيروت وجبيل".



كما أعلن "فوزه وحلفاءه بكامل أعضاء المجلس الطالبي في جامعة رفيق الحريري RHU في المشرف".

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