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لبنان

في جامعة الـ "LAU".. "المستقبل" أعلن فوزه وحلفاءه في غالبية المقاعد في المجلس الطالبي

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:40
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أعلن "تيار المستقبل" "فوز تحالف المستقبل والقوات اللبنانية والاشتراكي في غالبية المقاعد في المجلس الطالبي للجامعة اللبنانية - الأميركية LAU في فرعي بيروت وجبيل".

كما أعلن "فوزه وحلفاءه بكامل أعضاء المجلس الطالبي في جامعة رفيق الحريري RHU في المشرف".
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