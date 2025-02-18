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لبنان

بعد إشاعات عن قطعها.. أميركا تؤكّد استمرارها في مساعدة الجيش

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:52
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أكدت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابهت على "أكس" أن الزلايات المتحدة الاميركية ملتزمة بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان.

وشدّدت على استمرارها في مساعدة الجيش، الذي وصفته بأنه الضامن الأمني الوحيد للبنان.
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