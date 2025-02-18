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لبنان

انتشال جثامين 23 شهيداً من تحت الأنقاض في قرى حدودية

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:57
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تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.
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وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، اليوم الثلاثاء ١٨ شباط ٢٠٢٥، من انتشال جثامين ١٤ شهيدًا في بلدة ميس الجبل، ٣ شهداء في بلدة مركبا، و٣ شهداء في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى ٣ شهداء في بلدة العديسة.

وقد تم نقل الجثامين المنتشلة إلى مستشفيات راغب حرب، صلاح غندور، ومرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.
توازياً عملت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني على نقل جريح من بلدة ميس الجبل الى مستشفى تبنين الحكومي أصيب جراء تعرضه لرصاص العدو الإسرائيلي. 

تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.
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