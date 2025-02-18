ديوان شعري ومسبحة.. شخصية دينية تتسلم أغراضًا لنصرالله كهدية (صورة)

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وتحدث والد نصر الله عن "رؤية السيد حسن نصر الله وبصيرته وأهمية القضية الفلسطينية وطبيعة الصراع مع اليهود أعداء الأمة، وارتباطه بمحبيه وحلفائه وجمهوره"، وقال: "أخبرني السيد نصر الله مرات عدة أنه يحبك يا شيخ مؤمن ويحب أبيك الشيخ مروان".بعدها، قدم والد نصر الله ديوانه الشعري ومسبحة السيد حسن نصرالله هدية إلى الشيخ الرفاعي وقال:" كما كان يقول سماحته أنت طاهر وصادق ومحب وكفؤ بهذه الهدية".وبدوره، شكر الرفاعي لوالد نصر الله هذه الهدية المميزة، وقال: "هذه من أقدس وأحب الهدايا التي حصلت عليها في حياتي، وعهدنا لسيدنا الحبيب أن نبقى له أوفياء ولنهجه مخلصين ولمسيرته حافظين وسنكمل بحول الله هذه المسيرة".