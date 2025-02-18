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لبنان

ديوان شعري ومسبحة.. شخصية دينية تتسلم أغراضًا لنصرالله كهدية (صورة)

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:55
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 زار المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الشاعر عبد الكريم نصرالله.

وتحدث والد نصر الله عن "رؤية السيد حسن نصر الله وبصيرته وأهمية القضية الفلسطينية وطبيعة الصراع مع اليهود أعداء الأمة، وارتباطه بمحبيه وحلفائه وجمهوره"، وقال: "أخبرني السيد نصر الله مرات عدة أنه يحبك يا شيخ مؤمن ويحب أبيك الشيخ مروان".
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بعدها، قدم والد نصر الله ديوانه الشعري ومسبحة السيد حسن نصرالله هدية إلى الشيخ الرفاعي وقال:" كما كان يقول سماحته أنت طاهر وصادق ومحب وكفؤ بهذه الهدية".

وبدوره، شكر الرفاعي لوالد نصر الله هذه الهدية المميزة، وقال: "هذه من أقدس وأحب الهدايا التي حصلت عليها في حياتي، وعهدنا لسيدنا الحبيب أن نبقى له أوفياء ولنهجه مخلصين ولمسيرته حافظين وسنكمل بحول الله هذه المسيرة".


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