صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان

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من المتوقع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي للبنان خلال شهر آذار المقبل، بحسب ما قاله وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، لوكالة رويترز.وأضاف الوزير أنه عقد لقاءً مع الممثل المقيم للصندوق في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، والذي أكد خلاله اعتزام الحكومة السير في عملية الإصلاحات.يأتي ذلك بعد أن قالت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، إنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة أزمة الدين العام، مؤكدة أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي.