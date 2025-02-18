النقاط الخمس الحاكمة عودة لما قبل 2000؟

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خط التلال المحتل الجديد تربطه إسرائيل بالمرتفعات المحتلة في كفرشوبا منذ عام 1978 المتصلة بمزارع شبعا، فإسرائيل لم تنسحب منها رغم القرار 425 ثم التحرير، ما يؤشر الى خطر امتدادها جغرافياً وهو ما يدل على وجود مخطط إسرائيلي يقضي بعدم الانسحاب من هذه النقاط والاستمرار في التحكم بمفاصل المنطقة الجنوبية. فنعود إلى ما يشبه مرحلة التسعينات، وهذا يعني أننا فرطنا بإنجاز التحرير عام 2000.