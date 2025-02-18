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لبنان

النقاط الخمس الحاكمة عودة لما قبل 2000؟

Lebanon 24
18-02-2025 | 22:44
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كتب ابراهيم حيدر في" النهار": تعتبر النقاط الخمس التي بقي بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب كاشفة وحاكمة للقرى والمناطق الممتدة من الناقورة إلى الخيام. بقاء الاحتلال في المواقع الخمسة هو تنفيذ لخطة إسرائيلية للتحكم بالميدان عبر الكشف الذي يمكّن قواتها من السيطرة بالنيران ضد أي تحرك تعتبره تهديداً أمنياً لها. الأخطر أن تمركز الجيش الإسرائيلي في النقاط المذكورة يعكس تمدداً جغرافياً للاحتلال تحت عنوان حماية المستوطنات الشمالية باعتبار أن التلال مرتفعة ومشرفة، ما يعني أن إسرائيل تضغط ميدانياً وسياسياً حتى تحقيق أهدافها وفقاً للشروط التي رفعتها لنزع سلاح "حزب الله".
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خط التلال المحتل الجديد تربطه إسرائيل بالمرتفعات المحتلة في كفرشوبا منذ عام 1978 المتصلة بمزارع شبعا، فإسرائيل لم تنسحب منها رغم القرار 425 ثم التحرير، ما يؤشر الى خطر امتدادها جغرافياً وهو ما يدل على وجود مخطط إسرائيلي يقضي بعدم الانسحاب من هذه النقاط والاستمرار في التحكم بمفاصل المنطقة الجنوبية. فنعود إلى ما يشبه مرحلة التسعينات، وهذا يعني أننا فرطنا بإنجاز التحرير عام 2000.
 
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