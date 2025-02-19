بعملية رصد ومتابعة دقيقة.. توقيف 3 أشخاص في القلمون بحوزتهم كمية من الآثار

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تمكنت دورية من مخابرات الجيش ليل امس من توقيف 3 أشخاص في منطقة القلمون، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، حيث ضُبط بحوزتهم كمية من الآثار يُشتبه في أنهم كانوا يحاولون الاتجار بها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول القضية.