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لبنان

بعملية رصد ومتابعة دقيقة.. توقيف 3 أشخاص في القلمون بحوزتهم كمية من الآثار

Lebanon 24
19-02-2025 | 00:02
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش ليل امس من توقيف 3 أشخاص في منطقة القلمون، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، حيث ضُبط بحوزتهم كمية من الآثار يُشتبه في أنهم كانوا يحاولون الاتجار بها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول القضية.


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