تمديد تقني للبلديات

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قال مصدر إداري رسمي إن القرار بالتأجيل التقني للإنتخابات البلدية والإختيارية تم إتخاذه ضمنياً بنسبة 99٪؜ .وقال: "إن التأجيل التقني سوف يصدر بقرار عن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر"، مشيرا الى" أن هذا التأجيل للأسباب اللوجستية والتقنية لا يحتاج لاصدار قانون في مجلس النواب بل يكتفى بقرار الوزير بالتمديد للمجالس البلدية والمخاتير الى أيلول المقبل لأسبابٍ موجبة وأهمها التحضير اللوجستي والوضع في قرى الجنوب .