Advertisement

لبنان

تمديد تقني للبلديات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-02-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1322602-638755497119263706.jpg
Doc-P-1322602-638755497119263706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر إداري رسمي إن القرار بالتأجيل التقني للإنتخابات البلدية والإختيارية تم إتخاذه ضمنياً بنسبة 99٪؜ .
وقال: "إن التأجيل التقني سوف يصدر بقرار عن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار  لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر"،  مشيرا الى" أن هذا التأجيل للأسباب اللوجستية والتقنية لا يحتاج لاصدار قانون في مجلس النواب بل يكتفى بقرار الوزير بالتمديد للمجالس البلدية والمخاتير الى أيلول المقبل لأسبابٍ موجبة وأهمها التحضير اللوجستي والوضع في قرى الجنوب .
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-02-19
03:30 | 2025-02-19
03:14 | 2025-02-19
03:13 | 2025-02-19
03:05 | 2025-02-19
03:00 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24