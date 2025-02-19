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لبنان

"التيار" يتنصل بإستمرار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2025 | 01:45
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يحاول "التيار الوطني الحر" التذكير بشكل مستمر انه ليس حليفا لـ "حزب الله" وعند كل مناسبة يؤكد هذا الامر ويكرره، وهو امر مستغرب في ظل مرحلة طويلة من التحالف بين الطرفين.
وتقول المصادر ان الهدف الفعلي هو تغذية مسار بدأه "التيار" لرفع العقوبات الاميركية عن رئيسه جبران باسيل لذلك لا بد من التأكيد الدائم على الطلاق بينه وبين حارة حريك.
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وتعتقد المصادر ان ضعف "حزب الله" ادى الى انعدام للمصالح من قبل "التيار" تجاهه وهذا ما يساعد "التيار" على التنصل علنا من اي علاقة مع الحزب، رغم ان التنسيق لا يزال مستمرا بين الطرفين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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