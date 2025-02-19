من فوق الركام والدمار.. جنوبيون عادوا إلى بلداتهم المنكوبة ولم يجدوا إلا الرماد (صور)

جاءت عودتهم بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال أبقى وجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بذريعة "منع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية"، وذلك بتنسيق واضح مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من الرفض اللبناني الرسمي لهذا التمركز العسكري، فإن الحكومة اللبنانية متمسكة بتطبيق كامل بنود الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024.مع بدء الانسحاب، بدأ الأهالي يتدفقون نحو قراهم التي مسحتها النيران، لتبدو بلا معالم حياة. الشوارع التي كانت تنبض بالحركة باتت مدفونة تحت الركام، والمنازل تحولت إلى رماد. رغم ذلك، لم يكن الألم وحده الذي يسيطر على المشهد، بل امتزجت به لحظات مؤثرة؛ ففي كفركلا، وبينما كان الأهالي يبحثون عن ناجين بين الأنقاض، عُثر على شابين لا يزالان على قيد الحياة، أحدهما من الجنوب والآخر من البقاع، في لحظة أضاءت بصيص أمل وسط الحطام.الجيش بدأ فورًا في الانتشار، فدخل بلدات العباسية، والمجيدية، وكفركلا، والعديسة، ومركبا، وحولا، وميس الجبل، وبليدا، ومحيبيب، ومارون الراس، وما تبقى من يارون، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، لتأمين المنطقة والتعامل مع المخلفات الحربية التي تركها الاحتلال.في ميس الجبل، كان الأهالي يتلمسون طريقهم وسط الدمار، يبحثون عن أفراد عائلاتهم، يدخلون البلدة سيرًا على الأقدام لأن الطرقات لم تفتح بعد. تفخيخ المنازل كان الفخ الأخير الذي زرعه الاحتلال قبل الانسحاب، لكن فرق الهندسة في الجيش سارعت إلى تفكيك العبوات غير المنفجرة لضمان سلامة العائدين. كان المشهد مؤلمًا، حيث اضطر الأهالي إلى إزالة الأنقاض بأيديهم، في محاولة يائسة للوصول إلى ممتلكاتهم المطمورة تحت الركام. وسط هذه الفوضى، كانت النساء تبحثن عن صور عائلية وأغراض شخصية تشهد على الحياة التي كانت هنا ذات يوم، فيما كان الرجال يرفعون الحجارة الثقيلة، على أمل العثور على أي أثر يدلهم على أحبائهم المفقودين. مع كل خطوة كانوا يأخذونها داخل البلدة، كانت تظهر آثار الدمار أكثر وضوحًا؛ منازل منهارة، أشجار محترقة، ومتاجر خاوية لم يبقَ منها سوى الجدران المتفحمة. ورغم الجراح، لم يكن هناك وقت للبكاء، فالأولوية كانت لتأمين الحد الأدنى من المأوى واستعادة ما يمكن إنقاذه من ذكرياتهم الضائعة وسط الدمار.أما في محيبيب، فكان المشهد أكثر قسوة، إذ تعرضت البلدة لدمار شبه كامل، حسب مصدر محلي لـ"لبنان24"، حيث لم يبقَ فيها حجر على حجر. لم يقتصر الأمر على المنازل التي سُوّيت بالأرض، بل حتى البساتين والمساجد والمدارس لم تنجُ من بطش القصف. الأهالي العائدون وقفوا مذهولين أمام الفراغ الذي حل محل منازلهم، يبحثون في الأنقاض عن أي بقايا يمكن أن تذكرهم بماضيهم المسلوب. الحال في بليدا لم يكن أفضل بكثير، إذ كانت الأفراح بعودة الأهالي منغصة ببحثهم عن رفات أحبائهم الذين قضوا تحت القصف.وسط الركام والصمت المخيّم، تبدو الناقورة وكأنها بلدة مهجورة، تلاشت فيها مظاهر الحياة وتحولت إلى أطلال من الخراب. هذه البلدة اللبنانية الساحلية، التي تتكئ على البحر المتوسط وتجاور الحدود مع إسرائيل، لم تعد كما كانت، بل أصبحت مسرحًا لذكريات الدمار وآثار القصف العنيف.اليوم، الناقورة مصنفة كبلدة منكوبة، حيث تكاد تنعدم فيها مقومات العيش، ما يجعل فكرة إعادة إعمارها حلماً بعيد المنال، خصوصاً في ظل غياب أي دعم مالي حقيقي. وفقاً للتقديرات، فإن إعادة البناء قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، إذا ما توفرت الموارد اللازمة، حسب مصدر محلي لـ"لبنان24".الأضرار التي لحقت بالبلدة لم تقتصر على ما خلّفه القصف، إذ أن الجيش الإسرائيلي، بعد دخول البلدة عقب وقف إطلاق النار، عمد إلى هدم المنازل بشكل منهجي، ما رفع نسبة الدمار من 35% إلى 90%، وفق مصدر محلي لـ"لبنان24". عمليات الهدم لم تقتصر على الغارات، بل تمّت عبر تفجير المباني يدويًا واستخدام الجرافات لمحو ما تبقى من معالمها. بالقرب من مقرّ قوات اليونيفيل الدولية، لا تزال بعض المنازل قائمة، لكنها ليست سوى واجهة خادعة لحقيقة أكثر قسوة. فكلما توغلت داخل البلدة، تكشّف حجم الكارثة: منازل متصدعة، شوارع موحشة، وأحياء هجرها سكانها على عجل، تاركين وراءهم بقايا حياتهم السابقة.. أثاث متروك، ملابس متناثرة، وكتب مهجورة، شاهدة على قصص لم تكتمل.