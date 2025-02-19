المطران إبراهيم عرض مع عقيص المستجدات

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، النائب جورج عقيص في مطرانية سيدة النجاة، حيث تم البحث في آخر المستجدات على الساحتين الزحلية والبقاعية والوطنية.خلال اللقاء، تطرق الجانبان بحسب بيان، إلى "الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد والمستجدات. و شدد المطران إبراهيم على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز السلم الأهلي، واكد الانفتاح على الجميع، داعيا الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على "ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا"، متمنين أن "تحمل المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والازدهار للبنان وشعبه".