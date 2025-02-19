بنك لبنان والمهجر يتعاون مع اتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف وشركة أروب للتأمين

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بعد إطلاق بطاقة USJ Alumni Affinity المسبقة الدفع من فيزا، والصادرة من بنك لبنان والمهجر، لخريجي جامعة القديس يوسف، أبرم اتحاد جمعيات ﻗﺪاﻣﻰ خريجي الجامعة شراكة مع آروب، وهي شركة رائدة في عالم التأمين، بهدف تقديم عروض حصرية مصمّمة خصيصاً لخريجي الجامعة ودعم صندوقهم.تقدّم شركة آروب، من خلال هذا التعاون، خبرتها في تزويد خريجي الجامعة بحلول تأمين قيّمة، حيث سيستفيد حاملو بطاقات USJ Alumni Affinity المسبقة الدفع من فيزا، والصادرة من بنك لبنان والمهجر، من حسم يصل إلى 20% عند شراء بوالص تأمينية ومن خيارات دفع مرنة، إضافةً إلى ذلك، ستساهم شركة آروب بجزء من قسط التأمين لصالح صندوق خريجي الجامعة مقابل كل بوليصة يتم شراؤها، مما سيدعم دائرة العطاء للخريجين والمجتمع الجامعي بشكل عام."تبدأ سنة العيد الـ150 لجامعة القديس يوسف بأخبار رائعة للخريجين: نحن فخورون جدًا بالإعلان عن الشراكة بين الاتحاد، بنك لبنان والمهجر، فيزا، وأروب. هذه الشراكة تعكس قيم التضامن والتعاطف مع خريجي الجامعة، وتعزز الروابط بين الأجيال الماضية والحاضرة. من خلال هذه المبادرة، نجدد التزامنا بدعم خريجينا، وتعزيز روح الوحدة، وترسيخ العلاقة الدائمة التي تجمعهم بجامعتهم الأم" أكّد البروفسور سليم دكّاش اليسوعي، رئيس جامعة القدّيس يوسف."من خلال البطاقة الحصرية ومنتجات التأمين، يوفر الاتحاد لمجتمع الخريجين فرصة فريدة لعرض شعار الذكرى الـ150 للجامعة بفخر، مما يعزز ارتباطهم بجامعتهم الأم ويمنحهم مزايا تفضيلية. ستساهم كل بطاقة أو منتج تأميني في دعم برامج اتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف وطلاب الجامعة، مما يعكس التزامنا بالتضامن ودعم الأجيال القادمة." علّق الدكتور كريستيان مكاري – رئيس اتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت."في هذه الأوقات الصعبة، كان علينا الابتكار لدعم خريجينا ورسالتنا. نحن نؤمن بأن العمل الاجتماعي يمكن أن يكون مؤثرًا ومستدامًا في آنٍ واحد. من خلال بطاقة USJ Alumni 150 Years Affinity وشراكتنا مع Arope Insurance، أنشأنا تعاونًا رابح-رابح-رابح—يقدّم فوائد ملموسة لخريجينا، ويوفر تمويلًا مستدامًا لمبادراتنا، ويعزز شركاءنا. هذه مجرد البداية، والمزيد من المبادرات قادم قريبًا." قال السيد ربيع نصار عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت.وعلّق السيد فاتح بكداش - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين قائلاً "إنّ هذه الشراكة تعكس التزام آروب للتأمين بتقديم الحلول التأمينية المبتكرة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. يسعدنا تقديم عروض حصرية لخريجي الجامعة اليسوعية، الذين يشكلون شريحة متميّزة من مجتمعنا، تتمتع بمهارات استثنائية وإنجازات مهنية بارزة. فهذه الشراكة ليست فقط لتقديم الخدمات التأمينية، بل هي خطوة ضمن استراتيجيتنا الأوسع لتمكين الأفراد والمجتمعات من مواجهة تحديات المستقبل بثقة."أضافت السيدة جوسلين شهوان، مديرة الصيرفة بالتجزئة ونائب مدير عام في بنك لبنان والمهجر قائلةً: "نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة القديس يوسف من خلال إطلاق هذه البطاقة، وتندرج هذه المبادرة من ضمن إستراتيجية مصرفنا لتقديم حلول مصرفية مبتكرة لكافة شرائح المجتمع. تتمتع هذه البطاقة بمزايا عديدة وأخص بالذكر العروض الحصرية من شركة آروب للتأمين."يمكن لجميع خريجي جامعة القديس يوسف التقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة مباشرة من خلال منصة اتحاد جمعيات الخريجين https://alumniusj.org واستلامها من أي فرع من فروع بنك لبنان والمهجر بأقل من 48 ساعة. يمكن إستخدام هذه البطاقة حول العالم بحيث توفر لحامليها طريقة سهلة، مريحة وآمنة لإدارة شؤونهم المالية.