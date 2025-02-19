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لبنان

بالصور : 3 جرحى بانقلاب شاحنة على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
19-02-2025 | 03:00
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أدى إنقلاب شاحنة على طريق عام ‫ضهر البيدر‬ إلى سقوط عدد من الجرحى.

وقد تسبب الحادث بحركة مرور كثيفة في المحلة.

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انقلاب

شاحنة

ضهر البيدر

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