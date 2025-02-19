Advertisement

لبنان

أثرت على الخدمات المحلية.. سرقة خطوط الهاتف والانترنت في إقليم الخروب

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1322722-638755628997639638.png
Doc-P-1322722-638755628997639638.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ليل أمس، أقدم مجهولون على تقطيع وسرقة خطوط الهاتف على طريق دير المخلص - المحتقرة - دير راهبات سيدة البشارة للراهبات المخلصيات، بالقرب من بلدة جون في إقليم الخروب. أسفر ذلك عن انقطاع خطوط الهاتف والإنترنت التابعة لمؤسسة "أوجيرو"، ما أثر على تغذية بلدة المحتقرة، وثانوية دير سيدة البشارة، والدير، بالإضافة إلى دير السيدة (الإبتداء).
Advertisement

حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها، فيما أعربت الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات، الأم تيريز روكز، عن "أسفها الشديد لهذا العمل الذي يخل بالأمن في المنطقة". وأكدت أنها "تضع هذه الحادثة في عهدة الدولة والقوى الأمنية اللبنانية المسؤولة عن أمن البلاد والعباد".

من جانبه، استنكر مختار المحتقرة، جوزف فارس، الحادثة، داعيًا القوى الأمنية إلى "الإسراع في كشف الفاعلين من أجل وضع حد لهذا الفلتان ومعاقبة كل من يحاول الإضرار بالاستقرار والسلم الأهلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:28 | 2025-02-19
06:14 | 2025-02-19
06:10 | 2025-02-19
06:10 | 2025-02-19
06:00 | 2025-02-19
06:00 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24