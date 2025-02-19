أثرت على الخدمات المحلية.. سرقة خطوط الهاتف والانترنت في إقليم الخروب

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في ليل أمس، أقدم مجهولون على تقطيع وسرقة خطوط الهاتف على طريق دير المخلص - المحتقرة - دير راهبات سيدة البشارة للراهبات المخلصيات، بالقرب من بلدة جون في إقليم الخروب. أسفر ذلك عن انقطاع خطوط الهاتف والإنترنت التابعة لمؤسسة "أوجيرو"، ما أثر على تغذية بلدة المحتقرة، وثانوية دير سيدة البشارة، والدير، بالإضافة إلى دير السيدة (الإبتداء).حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها، فيما أعربت الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات، الأم تيريز روكز، عن "أسفها الشديد لهذا العمل الذي يخل بالأمن في المنطقة". وأكدت أنها "تضع هذه الحادثة في عهدة الدولة والقوى الأمنية اللبنانية المسؤولة عن أمن البلاد والعباد".من جانبه، استنكر مختار المحتقرة، جوزف فارس، الحادثة، داعيًا القوى الأمنية إلى "الإسراع في كشف الفاعلين من أجل وضع حد لهذا الفلتان ومعاقبة كل من يحاول الإضرار بالاستقرار والسلم الأهلي".