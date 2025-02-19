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لبنان

المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: الحجار مُلتزم بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها

Lebanon 24
19-02-2025 | 05:12
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار البيان التالي:
ورد في أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عن مصدر إداري رسمي بأن الوزير أحمد الحجار سوف يصدر قراراً بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، 
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يهم المكتب الاعلامي للوزير الحجار التأكيد بأنه لم يصدر إطلاقاً أي تصريح عن الوزير بهذا الخصوص وهو ملتزم بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
 
 
 
وكان "لبنان 24" نشر خبراً أشار من خلاله إلى أنّ القرار بالتأجيل التقني للإنتخابات البلدية والإختيارية تمّ إتخاذه ضمنياً. 
 
 
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