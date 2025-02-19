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لبنان

"الصحة" تعلن سقوط شهيد في عيتا الشعب

Lebanon 24
19-02-2025 | 05:52
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة نفذها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد شخص. 

وادى إطلاق العدو لإسرائيلي للرصاص  في بلدة الوزاني  إلى إصابة شخصين بجروح".
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