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لبنان

حاكم مصرف لبنان بالإنابة عرض لوزير المالية لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع

Lebanon 24
19-02-2025 | 06:58
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التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي وضعه في أجواء الوضع المصرفي والنقدي والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان حيال ذلك،
كما عرض منصوري للوزير جابر لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية.
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واستقبل الوزير جابر وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب إيلي عبود الذي وضعه في أجواء المؤتمرات التي تحضّر لها النقابة في موضوعي المحاسبة والتدقيق والتي ستُعقد في بيروت ويُشارك فيها خبراء دوليون، وقد طلب الوفد من الوزير جابر رعايتها.
 
وقد شدد الوزير جابر أمام الوفد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة وضرورته، خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى وزارة المالية بالتشدّد في تطبيق النص المرتبط بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة والصادر في قانون الموازنة العامة للعام 2001.
 
 
 

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