أهالي الشمال ناشدوا وزير الاشغال... هذا ما طالبوا به

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وجه أهالي محافظة الشمال عموما وقضاء البترون خصوصا، نداء عاجلا الى وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، ناشدوه فيه "معالجة الحفر الخطيرة على أوتوستراد البترون التي تتسبب بحوادث وأضرار جسيمة بسيارات المواطنين".وقال الاهالي في بيان: "تشهد طرقات لبنان عموما وأوتوستراد البترون خصوصا وضعا مترديا نتيجة انتشار حفر عميقة وخنادق تتسبب بأضرار جسيمة في السيارات والمركبات، حيث يعاني المواطنون من تلف الإطارات وتضرر هياكل المركبات مما يفاقم الأعباء المالية عليهم بسبب تكاليف الصيانة المتكررة. وتشكل هذه الحفر خطرا على السلامة العامة، إذ تؤدي إلى حوادث سير متكررة وخصوصا عند محاولة السائقين تفاديها. وعلى الرغم من المناشدات المتكررة، لا تزال هذه المشكلة قائمة من دون أي تحرك فعلي من الجهات المعنية".وناشد الاهالي وزارة الأشغال العامة والنقل والمتعهدين، "الإسراع في تعبيد الطرقات قبل وقوع المزيد من الحوادث وانجاز الاعمال على مدخل نفق البترون - شكا الذي يتسبب بحوادث مميتة".