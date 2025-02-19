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لبنان

جنبلاط تلقى دعوة لحضور تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
19-02-2025 | 07:34
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفداً من حزب الله ضم النائبين حسين الحاج حسن، وأمين شري، بحضور النائبين هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث سلماه دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.  
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