Advertisement

لبنان

مع وصول المنخفض الجويّ إلى لبنان... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة عن الدوام المدرسيّ

Lebanon 24
19-02-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1322834-638755815583458970.png
Doc-P-1322834-638755815583458970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما يتعلق بالدوام في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة أثناء المنخفض الجوي الذي سيتأثر به لبنان، وجاء في التعميم:

"لما كانت  دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسّط سيتأثرا تدريجياً بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم "آدم" " Adam"،  ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة  تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيره اعتباراً من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/02/2025 ثم ينحسر تدريجياً صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/02/2025، وحيث أن الأحوال الجوية أثناء هذا المنخفض الجوي ستتفاوت من منطقة إلى أخرى بحسب موقعها الجغرافي، يطلب من مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة اتخاذ القرار المناسب بما يخص الدوام أثناء المنخفض الجوي المنوه عنه، على أن يراعى في اتخاذ هذا القرار الحفاظ على السلامة العامة ومدى إمكانية التحاق التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس والثانويات في ظل حالة الطقس السائدة في خلال المدة التي سيستغرقها هذا المنخفض الجوي" . 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2025-02-19
12:05 | 2025-02-19
11:50 | 2025-02-19
11:22 | 2025-02-19
11:08 | 2025-02-19
11:00 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24