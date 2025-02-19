وزارة الأشغال بدأت أعمال صيانة الطرق للحد من حوادث السير

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اعلنت المديرية العامة لوزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، "في إطار جهودها المستمرة للحد من حوادث السير وتأمين السلامة المرورية، باشرت الوزارة تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح على عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.وقد تم اليوم تنفيذ إصلاحات موقتة في موقعين ريثما يتم استكمال الأعمال وفق العقود المبرمة مع المتعهدين.- جادة إلياس الهراوي (مقابل سيتي سنتر): تم وضع قطع حديدية مؤقتة كإجراء احترازي بديل عن فواصل التمدد والانكماش على الجسور، وذلك تفادياً لوقوع حوادث السير، على أن يتم استبدالها بالفواصل النهائية خلال تنفيذ الأشغال المقررة.- طريق البترون الساحلي: تمت معالجة الحفر على الطريق الساحلي في البترون عبر ردمها بشكل مؤقت، بهدف تأمين سلامة المرور لحين مباشرة المتعهد المعني تنفيذ الأشغال النهائية المكلف بها من قبل الوزارة".واكدت الوزارة "التزامها المستمر بتحسين شبكة الطرق في لبنان وتعزيز معايير السلامة عليها".