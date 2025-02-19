"لا إطلاق نار".. بيان من إدارة مرفأ طرابلس

نفت إدارة مرفأ طرابلس في بيان، ما يتمُّ تداوله عن حصول إطلاق نار داخل المرفأ خلافاً لما تمّ تداوله.

وأوضحت الإدارة أن "الأجهزة الأمنية ممسكة بزمام الأمور بشكل مطلق، بحيث يمنع دخول اي سلاح إلى المرفأ من خلال تفتيش صارم على المداخل"، متمنية على "وسائل الإعلام توخي الدقة بالتأكد من مكان حصول اي حدث قبل نشره".