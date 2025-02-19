مع اقتراب العاصفة.. إرشادات من فوج إطفاء بيروت

أصدر فوج إطفاء بيروت، اليوم الأربعاء، بياناً للمواطنين تضمن إرشادات عديدة يجب اتباعها مع إقتراب العاصفة "آدم" التي تضرب لبنان.
وفي ما يلي قائمة الإرشادات التي نشرها فوج إطفاء بيروت:
- متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.
- تأمين وسائل التدفئة.
- تجنب مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية.
- عدم ترك وسائل التدفئة على نظام “اللهب المكشوف” مشتعلة أثناء النوم أو عند ترك المنزل تجنباً لإندلاع الحرائق.
إرشادات للسلامة العامة أثناء القيادة:
- تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا في الحالات الضرورية.
- الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول
- عدم القيادة بسرعة أو بتهور.
- تجنب التواجد بالقرب من مكسر الأمواج والألواح الإعلانية.
- عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه
أسس التعامل مع وسائل التدفئة:
- التأكد من سلامة المدافئ الكهربائية والغازية
- تهوية المنازل باستمرار عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز
وفي حال حصول أي طارئ يُرجى من المواطنين الاتّصال على الرقم 175 و هو الرقم الساخن لفوج إطفاء بيروت .
دمتم بامان سالمين .