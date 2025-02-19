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لبنان

مع اقتراب العاصفة.. إرشادات من فوج إطفاء بيروت

Lebanon 24
19-02-2025 | 15:55
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أصدر فوج إطفاء بيروت، اليوم الأربعاء، بياناً للمواطنين تضمن إرشادات عديدة يجب اتباعها مع إقتراب العاصفة "آدم" التي تضرب لبنان.
 
 
وفي ما يلي قائمة الإرشادات التي نشرها فوج إطفاء بيروت:
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- متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.

- تأمين وسائل التدفئة. 

- تجنب مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية.

- عدم ترك وسائل التدفئة على نظام “اللهب المكشوف” مشتعلة أثناء النوم أو عند ترك المنزل تجنباً لإندلاع الحرائق.

إرشادات للسلامة العامة أثناء القيادة:

- تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا في الحالات الضرورية.

- الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول

- عدم القيادة بسرعة أو بتهور.
- تجنب التواجد بالقرب من مكسر الأمواج والألواح الإعلانية.

- عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه

أسس التعامل مع وسائل التدفئة:


- التأكد من سلامة المدافئ الكهربائية والغازية

- تهوية المنازل باستمرار عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز

وفي حال حصول أي طارئ يُرجى من المواطنين الاتّصال على الرقم 175 و هو الرقم الساخن لفوج إطفاء بيروت .
دمتم بامان سالمين .
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