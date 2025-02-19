خلال تشييع نصر الله.. اليمن يطالب بيروت باعتقال قادة حوثيين وتسليمهم

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طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بيروت باعتقال مجموعة من قادة الحوثيين، يعتزمون المشاركة في تشييع جنازة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله في بيروت.وقال الإرياني عبر منصة "إكس": "نطالب الحكومة اللبنانية بضبط قيادات "ميليشيا الحوثي الإرهابية" المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمصنفة في عدد من الدول بينها أمريكا، جماعة إرهابية، فورا وتسليمهم للحكومة اليمنية". ولم يذكر أسماء القادة الحوثيين المعنيين.ولم تعلن حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، رسميا عن مشاركة وفد في مراسم التشييع، لكن قناة "المسيرة" التابعة لها ذكرت أن وفدا يمنيا سيشارك.وأضاف الإرياني "نؤكد أن تحركات هذه القيادات المرتبطة بشكل وثيق بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط وفي هذا التوقيت ليست مجرد مشاركة في التشييع الذي يستغل كغطاء لتجميع قيادات المحور الإيراني، وإنما لتقييم الوضع بعد الضربات التي تلقاها". (روسيا اليوم)