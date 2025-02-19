إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج

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وأشارت الغرفة إلى أنّ الطرقات المقطوعة هي:عيناتا الارزكفرذبيان حدث-بعلبكالعاقورة #حدث-بعلبكالهرمل سير-الضنيةالهرمل القبياتمعاصر-الشوف كفريا