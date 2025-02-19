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لبنان
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج
Lebanon 24
19-02-2025
|
23:51
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أفادت غرفة التحكم المروري عن أن عددا من الطرقات الجبلية مقطوعة بسبب الثلوج، وذلك مع وصول المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان.
وأشارت الغرفة إلى أنّ الطرقات المقطوعة هي:
عيناتا الارز
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كفرذبيان حدث-بعلبك
العاقورة #حدث-بعلبك
الهرمل سير-الضنية
الهرمل القبيات
معاصر-الشوف كفريا
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