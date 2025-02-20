في لبنان.. هذا ما يشهده "واتسآب"

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عُلِم أنَّ أرقاماً لبنانيَّة بأسماءٍ مجهولة تعمدُ إلى إرسال رسائل مشبوهة على تطبيق "واتسآب" وذلك بهدف التحريض على الجيش.وذكرت المصادر أنّ تلك الأرقام تروج لصورٍ تحريضية يتمَّ تركيبها مع شعار الجيش قبل أن يجري توزيعها وتناقلها عبر المجموعات بشكل أثار حفيظة الكثيرين.وإبان ذلك، حصلت دعوات متتالية لإبلاغ مخابرات الجيش بالأمر بهدف ملاحقة الفاعلين والمفبركين وسوقهم إلى العدالة.