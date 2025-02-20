Advertisement

لبنان

في لبنان.. هذا ما يشهده "واتسآب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-02-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1323064-638756371140519463.png
Doc-P-1323064-638756371140519463.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلِم أنَّ أرقاماً لبنانيَّة بأسماءٍ مجهولة تعمدُ إلى إرسال رسائل مشبوهة على تطبيق "واتسآب" وذلك بهدف التحريض على الجيش.
وذكرت المصادر أنّ تلك الأرقام تروج لصورٍ تحريضية يتمَّ تركيبها مع شعار الجيش قبل أن يجري توزيعها وتناقلها عبر المجموعات بشكل أثار حفيظة الكثيرين.
Advertisement
وإبان ذلك، حصلت دعوات متتالية لإبلاغ مخابرات الجيش بالأمر بهدف ملاحقة الفاعلين والمفبركين وسوقهم إلى العدالة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-02-20
05:52 | 2025-02-20
05:52 | 2025-02-20
05:35 | 2025-02-20
05:29 | 2025-02-20
05:27 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24