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لبنان

البعريني: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

Lebanon 24
20-02-2025 | 03:16
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أكد النائب وليد البعريني في حديث إذاعي، "الوقوف الى جانب الحكومة والعهد لبناء الوطن" وقال: "علينا أن ننظر اليوم إلى الأمام ولا هدف شخصيا لدينا ، ما نريده  تسيير الأمور".
وشدد على "ضرورة أن نكون موحدين  أمام المجتمع العربي والدولي كي يقف إلى جانبنا". وتمنى على المجتمع الدولي"الضغط على إسرائيل للانسحاب ووضع حدّ لانتهاكاتها".
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وفي ما يتعلق بالاستحقاق البلدي والاختياري، أكد أنه "حتى الساعة الامور تسير نحو إجرائه في موعده"، معلنا عن "بدء جولات على الفاعليات في البلدات سعياً إلى حسن اختيار ممثلي القرى والبلدات".
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