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لبنان

المفتي قبلان: لنعلن على مسامع الخليقة كلّها أن المقاومة فخر الأرض وحكاية بقاء

Lebanon 24
20-02-2025 | 03:51
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دعا المفتي الجعفري الممتاز لشيخ أحمد قبلان  في بيان، "اللبنانيين والأمة جميعا إلى المشاركة في تشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وأخيه السيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين نهار الأحد المقبل "، وقال : "إلى الأمة بحاضرتها وناسها وتياراتها، وإلى اللبنانيين بطوائفهم ونخوتهم الوطنية والأخلاقية، إلى المسجد والكنيسة، إلى البقاع والجنوب والشمال والجبل وبيروت، إلى المؤمنين بقضية العدل والوطن الساكن على مذبح الشهادة، والتي تليق بمن حمل كلمة الله، وعذابات الإنسان، في أعقد لحظات من التاريخ، وخاض مواجهة الطغيان العالمي والإقليمي".
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أضاف: "ولأنها لحظة الضمير والتاريخ والإنسان، أنتم مدعوون أيها الشرفاء يوم الأحد إلى تشييع قامة من قامات الله، ورمز من رموز الإنسانية ومفاخرها، والممشوقة بصولات الإنسانية العظيمة، ولتكن مشاركتكم في يوم أمين الجهاد والتقوى والمسيرة، الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله وأخيه النفس الهاشمية سماحة السيد هاشم صفي الدين صرخة مدويّة في قلب هذا العالم، لنزفّ خيرة قرابين الأرض، ولنعلن على مسامع الخليقة كلّها أن المقاومة فخر الأرض وملح الحياة وحكاية بقاء وثقافة إنسان وقداسة وطن".
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