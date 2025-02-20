أبي رميا التقى رئيس الجديد للجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في باريس

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التقى رئيس "لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية" النائب سيمون ابي رميا في العاصمة الفرنسية باريس الرئيس الجديد للجنة في الجمعية الوطنية الفرنسية أرنو لو غال.وأعرب أبي رميا عن "سروره بهذا اللقاء وبخاصة أن لوغال على اطلاع واسع ودقيق على التحديات التي تواجه لبنان" معتبرًا انه "سيكون المدافع الشرس عن حق لبنان في سيادته واستقلاله".وأكد انه "سيعمل مع لوغال على توثيق العلاقة بين مجلسي النواب الفرنسي واللبناني".