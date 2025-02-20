موجة صقيع حتى هذا اليوم.. وتحذير من تكوّن طبقات الجليد

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تحذير: من تكون طبقات من الجليد وتراكم الثلوج على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو ١٠٠٠متر اعتباراً من ليل الجمعة/السبت .



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.





الطقس المتوقع في لبنان: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم " آدم" " Adam" ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي الى إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة يومي السبت والأحد مع دخول الكتلة الأشد برودة حيث تلامس الثلوج ارتفاع ال ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد، ومن المتوقع أن يستمر تأثيره بموجة صقيع حتى يوم الثلاثاء.تحذير: من تكون طبقات من الجليد وتراكم الثلوج على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو ١٠٠٠متر اعتباراً من ليل الجمعة/السبت .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم احيانًا مع انخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما دون شمال البلاد مع حدوث إنفراجات واسعة خلال النهار.

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة إعتبارًا من ارتفاع ال ١٠٠٠ متر وما دون شمال البلاد مع انفراجات واسعة خلال النهار، تتكاثف الغيوم خلال الليل فتشتّد غزارة الأمطار فجر السبت وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ال ٧٠٠ متر وتلامس ال ٤٠٠ متر شمال البلاد.

السبت: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية وانفراجات واسعة خلال النهار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق وتلامس خلال الليل ال ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج.

الأحد: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واستمرارسيطرة الكتلة الهوائية الباردة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٥٠٠ متر وما فوق وتلامس ال ٣٠٠ متر خاصة شمال البلاد ليلاً، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج.





الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كم/س، تصل لحدود ٧٠ كم/س في الداخل وشمال البلاد.

الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: ١٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق



