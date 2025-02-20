Advertisement

لبنان

مكي استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Lebanon 24
20-02-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1323164-638756517467848539.png
Doc-P-1323164-638756517467848539.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  Blerta Aliko  وكان بحث في إعادة تفعيل برامج المساعدات التقنية في مجال التنمية الإدارية، مع التشديد على ثلاثة مواضيع : مكافحة الفساد، التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:18 | 2025-02-20
08:15 | 2025-02-20
08:10 | 2025-02-20
07:52 | 2025-02-20
07:32 | 2025-02-20
07:29 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24