مكي استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي Blerta Aliko وكان بحث في إعادة تفعيل برامج المساعدات التقنية في مجال التنمية الإدارية، مع التشديد على ثلاثة مواضيع : مكافحة الفساد، التحول الرقمي والإصلاح الإداري.

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