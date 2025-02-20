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لبنان

باسيل تلقى دعوة من "حزب الله" لحضور تشييع نصرالله

Lebanon 24
20-02-2025 | 06:04
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من حزب الله سلّمه دعوة لحضور تشييع السيد حسن نصرالله. وضم الوفد النائبين ابراهيم الموسوي ورائد برو ورئيس وحدة الإرتباط في حزب الله وفيق صفا، وذلك في حضور النائبين غسان عطالله وسيزار أبي خليل.
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إلى ذلك استقبل باسيل سفير أرمينيا فاهاكان أتابكيان يرافقه نائب رئيس البعثة الأرمنية ستيبان كيفوركيان في حضور النائب السابق إدي معلوف، وتناول البحث العلاقات اللبنانية - الأرمنية.
 
 
وكان "لبنان 24" نشر خبراً يُشير إلى أنّ باسيل ممتعض بسبب عدم توجيه دعوة رسميّة له لحضور تشييع نصرالله.
 
 
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