باسيل تلقى دعوة من "حزب الله" لحضور تشييع نصرالله

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من حزب الله سلّمه دعوة لحضور تشييع السيد حسن نصرالله. وضم الوفد النائبين ابراهيم الموسوي ورائد برو ورئيس وحدة الإرتباط في حزب الله وفيق صفا، وذلك في حضور النائبين غسان عطالله وسيزار أبي خليل.إلى ذلك استقبل باسيل سفير أرمينيا فاهاكان أتابكيان يرافقه نائب رئيس البعثة الأرمنية ستيبان كيفوركيان في حضور النائب السابق إدي معلوف، وتناول البحث العلاقات اللبنانية - الأرمنية.