وزير الدفاع عرض للاوضاع مع السفير البريطاني

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عرض وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مع السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، لآخر المستجدات في لبنان إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان تشديدٌ على عمق التعاون القائم لا سيما في المجال الأمني والعسكري.وشكر الوزير منسى السفير كاول على الدعم البريطاني المستمر ووقوف بلاده الى جانب لبنان وجيشه، مقدرا المساعدات المقدمة الى المؤسسة العسكرية.والتقى وزير الدفاع رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة، هنأه بتسلم مهامه في وزارة الدفاع.وجرى خلال اللقاء عرض لحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ووجوب إنصافهم بما يليق بتضحياتهم وبحجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم.وأكد الوزير منسى أن "تحسين الواقع المعيشي للضباط والرتباء والأفراد في الخدمة الفعلية كما المتقاعدين، يشكل تحدّياً أساسياً وهو من أولويات عمل الوزارة في الأيام المقبلة".