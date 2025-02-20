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لبنان

رسامني عقد اجتماعات دورية واطلع على عمل المطار والتنظيم المدني

Lebanon 24
20-02-2025 | 09:22
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واصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني دراسة ملفات المديريات التابعة للوزارة، ليكون لديه رؤية متكاملة لكل المديريات لوضع استراتجية عمل شاملة لكل المشاريع.
 
واجتمع اليوم، مع وفد من المديرية العامة للطيران المدني برئاسة المدير العام المهندس فادي الحسن، في حضور وفد من رؤساء المصالح والوحدات، حيث قدموا له عرضا عن واقع عمل المطار وهيكلية الطيران المدني والمشاريع الآنية والمستقبلية المتعلقة بمهام مسؤوليات المديرية العامة للطيران.
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كما تم استعراض التقارير المفصلة عن كل قطاع في المديرية والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات الواجب الأخذ بها، وتمّ الإتفاق على التنسيق الدائم والمتواصل، وعقد اجتماعات دورية بين وزارة الاشغال العامة والنقل والمديرية العامة العامة للطيران المدني.

وواصل الوزير رسامني اجتماعاته مع المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، واطلع منه على واقع عمل المديرية والخطط الآنية والمستقبلية. وجرى عرض عمل المديرية لجهة تفعيل واستكمال رقمنة ومكننة عمل المديرية التي بدأت من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التنظيم.

كما تم عرض عمل لجنة التدقيق الفني والعمل على تفعيل مرسوم السلامة العامة.

واستقبل الوزير رسامني في مكتبه اليوم، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، مهنئا إياه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة وحاجات النقل العام وأوضاع
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