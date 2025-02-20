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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"يقبع لبنان تحت عبء منخفض جوي قطبي المنشأ أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم "آدم".طلائعه أمطار غزيرة في بعض المناطق وثلوج على المرتفعات وحبات برد وصلت إلى مناطق ساحلية مثل طرابلس.ويبدو أن عاصفة الطبيعة لا تنسحب على السياسة التي يضللها هدوء بانتظار جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.أما جنوبا فيواصل العدو الإسرائيلي إنتهاكاته لإتفاق وقف إطلاق النار ويحاول تكريس حرية الحركة والإغتيالاات ويعمل على شل المناطق الحدودية عبر إستهداف تحركات الأهالي في قراهم.في المقابل يستنفر لبنان الرسمي لمواجهة إستمرار العدو باحتلاله مواقع داخل الأراضي اللبنانية عبر جهود دبلوماسية للضغط عليه من أجل سحب قواته من هذه المواقع.على خط متصل شهد السراي الحكومي بعد ظهر اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس نواف سلام لدراسة الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.وفي هذا السياق أعلن الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن واحدا وخمسين ألف وحدة سكنية تعرضت لدمار كلي نتيجة العدوان مشيرا إلى أن الكلفة الأولية لإعادة إعمارها تقدر بثمانية مليارات دولار كحد أدنى وأن هذا الرقم قد يصل إلى عشرة مليارات.في قطاع غزة عملية تبادل سادسة انطلقت مع إفراج حركة حماس اليوم عن جثث أربعة أسرى كانوا على قيد الحياة قبل أن تقصف الطائرات الإسرائيلية أماكن إحتجازهم وتقتلهم.الإفراج عن الجثث الأربع يستكمل بإطلاق الجانب الفلسطيني بعد غد السبت ستة أسرى أحياء مقابل إفراج سلطات الإحتلال عن ستمئة وثمانية وعشرين معتقلا فلسطينيا.وإذا كانت هذه العملية تندرج في إطار المرحلة الأولى من إتفاق وقف إطلاق النار فإن المرحلة الثانية تزداد مفاوضاتها تعقيدا في ظل تلويح العدو الإسرائيلي باستئناف العدوان على غزة.وقالت وسائل إعلام عبرية إن تفاصيل المرحلة المقبلة من الصفقة غير واضحة مؤكدة أن هناك مخاوف من انهيار تدريجي لوقف إطلاق النار.مقدمة الـ "أم تي في"المنخفض الجوي "آدم" المسيطر على لبنان خفض منسوب التوتر السياسي الى أقصى حد.المواقف المتشنجة والحادة غابت، ذاك ان الافرقاء السياسيين على اختلافهم، يفضلون تأجيل اعلان مواقفهم الى الاسبوع المقبل، وتحديدا الى جلسة نيل الحكومة الثقة.وفيها يتوقع ان يتحول مجلس النواب سوق عكاظ يتبارى فيه النواب في عرض مواقفهم العالية السقف قبل ان يعودوا في النهاية الى اعطاء الثقة. ومن اسباب الهدوء السياسي ايضا انشغال حزب الله بالاعداد لتشييع أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله و هاشم صفي الدين.والواضح ان الحزب يريد تحويل التشييع مناسبة لاثبات وجوده الشعبي بعد الهزائم العسكرية والامنية التي اصابته في الصميم.الاسترخاء السياسي قابله توتر كلامي في المطار، اذ اصرت احدى الآتيات الى لبنان من ايران عن طريق بغداد على اطلاق شعارت سياسية داخل المطار ما استوجب تدخل امن المطار. وهو امر دفعها الى رفع الصوت عاليا مؤكدة ان من ياخذ املاءات من اسرائيل ليس له مكان في لبنان،وختمت قائلة: " اللي مش عاجبو يهاجر".وقد تبين ان العملية معدة ومدروسة، و تهدف الى امرين: الاول اظهار غضب بيئة حزب الله من منع الطائرات الايرانية من ان تحط في مطار رفيق الحريري،والثاني شد العصب قبل ثلاثة ايام من تشييع نصر الله وصفي الدين، وذلك بقصد تأمين اوسع حشد شعبي ممكن.اقليميا، حركة حماس اعادت جثامين اربع رهائن خطفوا خلال هجوم السابع من تشرين الاول 2023،وفي المناسبة جدد بنيامين نتانياهو وعيده بالقضاء تماما على الحركة.مقدمة "المنار"تضيق الايام كما الانفاس، وتترتب الارض ليوم من ايام الله، فالاحد أحد بين ايامنا، يوم نواري فيه الشمس وصفيها.تسابق الترتيبات الوقت، وتلملم النفوس بعض ارواحها كي تعين اجسادها على الوفاء ليوم سيتجدد فيه العهد والقسم من اهل الحمية واصحاب النفوس الابية، لقائدين عظيمين من هذه الامة وهذا الوطن، معاهدين ان الراية لن تسقط وان الدم لن يضيع، وان الارواح لن تحيد عن طريق مرصع باسمى القادة والشهداء، عنوانه رفض كل ظلم واحتلال ومناصرة الحق اينما كان.في المكان الذي احب شهيدنا الاقدس، والأرض التي افتدى، خلايا عمل لا تتوقف وخطط لاستيعاب طوفان بشري سيكون لملاقاة القائد الاممي وصفيه. في كل ارجاء الوطن تتواصل الاستعدادات، ومن اربع جهات الأرض تصل الوفود الى بيروت للمشاركة بمراسم تشييع الأمينين العامين لحزب الله سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله وخليفته الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين.وكما قال الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، سيكون تشييعا استثنائيا فيه الحزن والوفاء وتجديد البيعة لشعلة المقاومة التي ما كان زيتها الا من عظيم الدماء.دم يعبق اريجه في ارض الجنوب المحررة ، وسمائها الشاهدة على اعظم ملحمة، وفيما العدو يبقي احتلالا له على ارضنا فان اهلها غير الآبهين بالاحتلال، العارفين بحتمية التحرير، يعاودون صنع الحياة في قراهم بما اوتوا من عزم وقدرات وارادة بقاء، ويرفعون الانقاض بحثا عما تبقى من اجساد ابنائهم الشهداء.وبدماء ابنائهم الشهداء اغرق الفلسطينيون كل اوهام الاحتلال، وكانت المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار وفق ما رأت المقاومة واهلها في غزة، وتسلم الصهاينة جثث اربعة من مستوطنيهم الذين قتلهم عناد ومكابرة بنيامين ناتنياهو. موقف فلسطيني جديد قال المستوطنون الصهاينة انه زاد من مرارة المشهد الممتد من غزة الى جنوب لبنان.مقدمة الـ "أو تي في"لا عنوان يتقدم على تشييع السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين الأحد المقبل، حيث ترتقب مشهدية شعبية ستحمل رسالة واضحة إلى الداخل والخارج.وفيما تكتمل التحضيرات ليوم الحزن الكبير، تلقى رئيس التيار الوطني الحر اليوم دعوة رسمية من حزب الله للمشاركة في التشييع، نقلها إليه وفد ضم رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا والنائبين ابراهيم الموسوي ورائد برو.أما على المستوى السياسي المحلي، فالأنظار نحو الثلاثاء والاربعاء المقبلين، حيث تمثل حكومة نواف سلام أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، في جلسة شكلية، نتيجتها محسومة سلفا بحكم التوزيع السياسي المعروف، لكنها لن تخلو من المزايدات التقليدية، والعراضات السياسية، على هامش المواقف المهمة المرتقبة، ولاسيما للنائب جبران باسيل، الذي بات عمليا محور المعارضة النيابية، في مقابل التشكيلة الحكومية التي أعادت إحياء التحالف الرباعي الشهير، الذي أقحم البلاد في سلسلة متلاحقة من الأزمات منذ عام 2005.وأما الشعارات المكررة والوعود التي ملها الناس، فتنتظر تبديدها بالأفعال، لا بمزيد من الأقوال… والأفعال تبدأ بالسيادة، ولا تنتهي بالإصلاح، وتمر بسائر العناوين المعيشية والصحية والتربوية والبيئية التي تلاحق الناس منذ أحداث 17 تشرين الاول 2019، التي أسقطت هيكل الدولة على من فيه، ولم نزل إلى اليوم نعيش بين حطام الكلام والأحلام.مقدمة الـ "أل بي سي"على مسافة ثلاثة أيام من تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، انتظاران يتحكمان بهذا الاستحقاق: حجم المشاركة، المستوى السياسي للحضور. حجم المشاركة يريده حزب الله استفتاء له ، ومستوى الحضور يريده للقول إنه ليس في عزلة، فهل ينجح في الامتحانين؟أبعد من استحقاق الأحد ، هناك استحقاقات داخلية وإقليمية في غاية الأهمية، الاستحقاق الابرز هو التحدي الإسرائيلي من خلال قرار عدم الإنسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان.والأجواء الاسرائيلية أنه لا يمكن لتل أبيب أن تبقى في لبنان من دون ضوء أخضر أميركي، وهي تحاول المحافظة على هذا الضوء عبر حجة جديدة عنوانها : قواعد الحزب لا تزال موجودة وصواريخه كذلك.وبحسب الأجواء ايضا أن التقارير الاسرائيلية التي تصل إلى واشنطن تتحدث عن محاولة لإدخال حزب الله إلى الجيش اللبناني،وعن عودة قوات الرضوان إلى بلداتهم وقراهم متى أعيد إعمارها.وتختم الأجواء أن إسرائيل باقية في لبنان ،حتى تتضح ربما صورة ما يرسم لكل الجبهات، من غزة،إلى سوريا، إلى الضفة والقطاع ، وصولا إلى النقطة الأهم وهي ايران.في لبنان ، وانتظارا لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، اليوم تحركان ، الأول في السرايا الحكومية حيث عقد اجتماع أول لتحديد أولي لحجم الخسائر المتأتية من الحرب، والمبلغ هائل.والثاني موقف متقدم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في موضوع الفساد ، يقول عون :"همي الكبير هو مكافحة الفساد الذي نخر إدارات الدولة وصار ثقافة، ولا يوقف هذا الفساد الا المحاسبة".عربيا ، حدث في السعودية غدا ... ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعا زعماء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن إلى لقاء "ودي" في الرياض غدا الجمعة قبل القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من آذار المقبل.بالعودة إلى لبنان، "مستر صقيع" دخل في السياسة بسبب استحقاق الأحد ، فأين اصبح؟مقدمة "الجديدلم يثبت بالطقس المش هود مرور عاصفة من فوق لبنان باستثناء تدني درجات الحرارة وملامسة الثلوج المنحدرات والسفوح.. والبقية مناخ شتوي طبيعي منح اسم ادم, تخلله شاروق في البحر وثلوج في "ابو سمرا" طرابلس.وتبعا لتوصيف النائب نعمة فرام فإن "آدم بلا حوا ما بيخوف".ولكن العواصف ستمر عن طريق المدينة الرياضية والتي تشهد على ازدحام في المواقف السياسية بين مشارك في تشييع السيدين الشهيدين. وممتنع فمع اقتراب الأحد البارد مناخيا يسجل ازدحام في فرز أصوات الحضور والمقاطعة ليوم يسجى فيه السيدان حسن نصرالله وهاشم صفي الدين امام جمهور يبدو حاشدا.واذ يستكمل حزب الله توجيه الدعوات فإن بعضا من أصوات شيوخه جاءت نافرة وفي غير موضعها كاعتبار الشيخ صادق النابلسي ان من لا يحضر التشييع يخسر شرفا ما عد سقطة وطنية ونزعا للشرف عن كل الغائبين عن هذا الحدث وتظهرت مع هذا اليوم الدعوات الى تغليب اللحظة الوطنية وهو ما ابرزه الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان دعا فيه الى إعطاء الشهداء معنى إضافيا لاستشهادهم.وسيمر أحد التشييع تحت العيون الاسرائيلية المفتوحة وفي ظلال بلاد خارجة من الحرب ولم تلتقط بعد التحرير الكامل لارض ومرتفعات الجنوب وتكشف الوقائع الميدانية أن النقاط هي اكثر من خمس، وأن اسرائيل تنشىء ما يشبه منطقة عازلة داخل الاراضي اللبنانية وعلى عمق يصل الى مئات الأمتار.وهذا ما عاينته كاميرا الجديد من سهل الخيام بمحاذاة الخط الأزرق وصولا الى بوابة فاطمة. هذه المنطقة ومعها النقاط الخمس ومتفرعاتها ليست الوحيدة التي تحتلها اسرائيل.حتى لا ننسى انها تحتل منذ العام 67 مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر مع بقاء النقاط الثلاث عشرة موضع خلاف وتفاوض ومع المطالبة اللبنانية لاسرائيل عبر الامم المتحدة بتنفيذ الانسحاب الكامل.فإن هذا الانسحاب يبقى منقصوصا اذا ما ضم اليه مناطق محتلة منذ ثمانية وخمسين عاما احتلال أشد فتكا عمره من عمر الأجيال بدأ العهد مقاومته اليوم فظهرت في الصورة الرسمية هيئة وطنية لمكافحة الفساد بكامل اعضائها امام الرئيس جوزاف عون في بعبدا حيث خاطبها قائلا إن الفساد بات، وللأسف، ثقافة.. ولن يتوقف إذا لم تكن هناك محاسبة.واضاف أن لبنان ليس مفلسا بل دولة منهوبة، تحكم به أشخاص أساؤوا إدارة مقدراته، وقال: الكل تحت القانون بدءا من رئيس الدولة وعلى التقويم نفسه ومكافحة للفساد أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميما إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة، وطلب إليها إخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد وجاءت هذه الخطوة استنادا الى كتاب وجهه وزير المالية ياسين جابر امس الى رئاسة مجلس الوزراء فهل نهزم عدوا بيننا؟ ام ستنتصر الدولة العميقة علينا؟. (اليوم السابع)