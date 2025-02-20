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لبنان
موجة من المخاوف
Lebanon 24
20-02-2025
|
18:16
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تضرب الأسواق موجة من المخاوف من صعود مؤذٍ للأسعار، بصرف النظر عن حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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