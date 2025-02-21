بالفيديو.. خلاف في عكار بين عائلتين تطور إلى اشتباكات عنيفة واستخدام قذائف صاروخية

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء امس الخميس في بلدة كروم عرب في محافظة عكار بين أفراد من عائلتين، حيث تطور الخلاف إلى تبادل إطلاق نار واستخدام قذائف صاروخية ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

خلاف بين عائلتين تطور إلى اشتباكات عنيفة في عكار#lebanon24 pic.twitter.com/kLrdvIPRkT — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 21, 2025 Advertisement

وبحسب مصادر محلية فإن الإشكال بدأ بعد قيام فتى قاصر من عائلة "ح." بسب الذات الإلهية الأمر الذي دفع أحد أفراد عائلة "ز." إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح.



على إثر ذلك تدخل والد الفتى القاصر وقام بإطلاق النار على مقهى تابع لعائلة "ز." ، مستخدمًا أسلحة نارية وقنابل يدوية، مما أدى إلى تفاقم الاشتباكات وانضمام عائلات أخرى لمساندة الطرفين خصوصًا من منطقة فنيدق.



ورغم حدة الاشتباكات لم ترد أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن فيما تشير التقارير إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.



ولا تزال الأوضاع متوترة في البلدة وسط محاولات التهدئة من قبل وجهاء المنطقة والجيش الذي وصل الى مكان الاشتباكات بمحاولة لضبط الأمور.







