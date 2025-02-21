بالفيديو.. خلاف في عكار بين عائلتين تطور إلى اشتباكات عنيفة واستخدام قذائف صاروخية

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء امس الخميس في بلدة كروم عرب في محافظة عكار بين أفراد من عائلتين، حيث تطور الخلاف إلى تبادل إطلاق نار واستخدام قذائف صاروخية ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب مصادر محلية فإن الإشكال بدأ بعد قيام فتى قاصر من عائلة "ح." بسب الذات الإلهية الأمر الذي دفع أحد أفراد عائلة "ز." إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
على إثر ذلك تدخل والد الفتى القاصر وقام بإطلاق النار على مقهى تابع لعائلة "ز." ، مستخدمًا أسلحة نارية وقنابل يدوية، مما أدى إلى تفاقم الاشتباكات وانضمام عائلات أخرى لمساندة الطرفين خصوصًا من منطقة فنيدق.
ورغم حدة الاشتباكات لم ترد أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن فيما تشير التقارير إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.
ولا تزال الأوضاع متوترة في البلدة وسط محاولات التهدئة من قبل وجهاء المنطقة والجيش الذي وصل الى مكان الاشتباكات بمحاولة لضبط الأمور.