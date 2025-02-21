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لبنان

بتمويل من "الحزب".. ملعب المدينة الرياضية يعود إلى الحياة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-02-2025 | 02:45
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أبدت عدة جهات، خاصة على الصعيد الرياضي إيجابية واضحة لناحية قيام حزب الله بإعادة تأهيل ملعب المدينة الرياضية.

وأشارت مصادر لـ"لبنان24" الى أنّ حزب الله قام بإعادة تأهيل أرضية الملعب، بالاضافة إلى عدد من المنشآت داخل الملعب وخارجه، خاصة على صعيد استصلاح عدد من المقاعد، هذا بالاضافة إلى قيامه بأمور صيانة اساسية كان يفتقدها الملعب، بعد إهماله على مدى السنوات الماضية.
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وحسب المصادر، فإنّ كلفة الاصلاحات التي قام بها حزب الله تقدر بمئات الاف الدولارات، وهذا ما وفّر عن كاهل الدولة الكثير من الاموال.
 
ومن المتوقع بعد مراسم التشييع التي ستقام هناك، أن يعاود الملعب استئناف مهامه الرياضية، حسب مصادر رياضية تواصل معها "لبنان24"، خاصة على صعيد استقبال فعاليات رياضية، محلية، أو عربية.
المصدر: خاص لبنان24

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