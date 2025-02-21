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لبنان

بالصورة: تسبّب بوفاة شخص نتيجة حادث تصادم.. هل شاهدتموه؟

Lebanon 24
21-02-2025 | 04:41
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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة: م. م (مجهول باقي الهويّة) لتسبّبه بوفاة أحد الأشخاص إثر حادث تصادم درّاجتيهما الآليّتَين، حصل قُرابة السّاعة 21,00 من تاريخ 18-2-2025، في بلدة عرمون/ الطريق العام، بالقرب من مستشفى الشّفاء التّخصصي، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
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لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة ممن لديه أيّة معلومات عنه، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 818503-05، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علماً أنّ أي مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة تُفيد التّحقيق يبقى اسمه طي الكتمان، وفقاً للقانون.
 
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