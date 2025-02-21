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لبنان

مكتب وزير الطاقة ينفي: لا صحة لتعيين فياض مستشاراً

Lebanon 24
21-02-2025 | 04:57
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 صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الاتي:

"عقب حفل التسليم والتسلّم في وزارة الطاقة والمياه وحرصاً على الاطلاع الدقيق على كافة الملفات في جميع القطاعات ومعرفة تفاصيلها، يتم التسلّم عملياً من الوزير السابق وليد فياض وفريقه ضمن مهلة زمنية محدودة. لذا لا صحة لما يُتداول عن تعيين الوزير الصدي للوزير السابق فياض مستشاراً له، فإقتضى التوضيح".
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