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لبنان

الرئيس عون عرض والوزير مكي لخطة العمل التي سيعتمدها في وزارته

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:46
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اجتمع رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.

وجرى بحث في أوضاع الوزارة إلى جانب خطة العمل التي سيعتمدها في المرحلة المقبلة.

 
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