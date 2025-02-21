الرئيس عون عرض والوزير مكي لخطة العمل التي سيعتمدها في وزارته

اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.



وجرى بحث في أوضاع الوزارة إلى جانب خطة العمل التي سيعتمدها في المرحلة المقبلة.





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