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لبنان
الرئيس عون عرض والوزير مكي لخطة العمل التي سيعتمدها في وزارته
Lebanon 24
21-02-2025
|
05:46
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اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.
وجرى بحث في أوضاع الوزارة إلى جانب خطة العمل التي سيعتمدها في المرحلة المقبلة.
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