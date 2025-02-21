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لبنان

إعلان من الأمن العام يهمّ المقبولين في الاختبارات الرياضية

Lebanon 24
21-02-2025 | 07:27
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 اعلنت المديرية العامة للأمن العام  في بيان" تعديل مواعيد الاختبارات الطبية للمرشحين برتبة مأمور متمرن، والمقبولين في الاختبارات الرياضية (من الرقم 2781 لغاية الرقم 5343 ضمناً) لتصبح بمعدل /150/ مرشح يومياً، لمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/455".
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