اجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد من الكونغرس الأميركي

يعقد في القصر الجمهوري اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووفد من الكونغرس الأميركي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.



Advertisement ويترأس الوفد السيناتور داريل عيسى.