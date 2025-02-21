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لبنان

اجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد من الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
21-02-2025 | 08:38
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يعقد في القصر الجمهوري اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووفد من الكونغرس الأميركي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.
 
ويترأس الوفد السيناتور داريل عيسى.
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