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لبنان

الجيش: وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة في بيروت ومحيطها

Lebanon 24
21-02-2025 | 09:08
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يوقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة (Drone) الصادرة عن قيادة الجيش في منطقة بيروت ومحيطها اعتبارًا من 22 / 2 / 2025 الساعة 18.00 حتى 23 / 2 / 2025 الساعة 18.00.
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