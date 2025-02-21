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لبنان
الجيش: وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة في بيروت ومحيطها
Lebanon 24
21-02-2025
|
09:08
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
يوقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة (Drone) الصادرة عن قيادة الجيش في منطقة بيروت ومحيطها اعتبارًا من 22 / 2 / 2025 الساعة 18.00 حتى 23 / 2 / 2025 الساعة 18.00.
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